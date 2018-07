POL-HF: Exhibitionistische Handlungen - Nackter Mann vor Kindergarten

32052 Herford (ots) - (um) Am Mittwochmorgen (04.07.) zeigte sich in Elverdissen an der Straße Am Kindergarten ein Mann nackt aus einem Fenster. Der Exhibitionist fiel mehreren Eltern auf. Die verständigte Polizei erschien vor Ort und konnte den 24-Jährigen ermitteln. Der verwirrte Mann konnte einer geeigneten Einrichtung übergeben werden, die die weitere Betreuung übernahm.

