POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Unbekannter Täter raubt Auto und verunfallt

Am 27. November 2018 kam es um 19.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Zetel zu einem Überfall auf ein Pärchen. Ein bislang unbekannter Täter trat an einen 50-jährigen aus Barßel und seine 28-jährige Begleiterin heran, als sie gerade ihren Pkw verließen. Er forderte den Mann auf sich mit ihm in seinen Pkw zu setzen und loszufahren. Die Frau blieb auf dem Parkplatz zurück. Man fuhr dann nach Friesoythe in die Straße Eggerhauser Esch, wo der Fahrer aussteigen musste und der Täter das Fahrzeug übernahm. In Barßel, Harkebrügge, verunfallte der Täter mit dem gestohlenen Pkw schließlich an einer Baustelle im Bereich eines Kreisverkehrs an der Dorfstraße und Schepser Straße. Der Verdächtige flüchtete anschließend zu Fuß weiter und konnte nicht mehr gestellt werden. Er soll zwischen 180 und 185 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und Kinnbart. Seine Kleidung wird als dunkel beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und soll alkoholisiert gewesen sein. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) oder Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrfik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell