POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 09.09.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfallflucht in Vechta/Zeugen gesucht Am 08.09.2018, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, wurde auf dem hinteren Parkplatz am Bremer Tor 16 in Vechta, ein geparkter PKW Mazda beschädigt. Die 27-jährige Halterin des Fahrzeuges befand sich im dortigen Fitnessstudio, als ein unbekannter Fahrzeugführer vermutl. beim Ein-/Ausparken den PKW beschädigte. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Verkehrsunfallflucht in Visbek mit leicht verletzter Radfahrerin / Zeugen gesucht Am 08.09.2018, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein noch unbekannter PKW-Fahrer das Parkplatzgelände eines Supermarktes an der Rechterfelder Straße in Visbek. Dabei übersah er eine 18-jährige Radfahrerin aus Visbek. Es kam Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte dadurch zu Boden und wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer erkundigte sich kurz nach dem Zustand der Radfahrerin, stieg danach jedoch zurück in seinen PKW und entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am 08.09.2018, gg. 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Langförden ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte von der Hauptstraße auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der PKW wurde leicht beschädigt.

Einbruchdiebstahl in Visbek In der Zeit vom 08.09.2018, 7.00 Uhr bis 18.26 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Gebäude am Visbeker Damm in Visbek. Die in dem Gebäude befindlichen Spielautomaten wurden aufgebrochen und eine bislang nicht bekannte höhere Bargeldsumme entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04441/943-0 bei der Polizei Vechta zu melden.

Randalierende Person in Lohne Am Samstag, den 08.09.2018, randalierte eine 24-jährige männliche Person auf einer privaten Geburtstagsfeier im Dorfhaus Rießel. Dabei schubste der Mann einen anderen Gast (19 Jahre) gegen ein Fenster und bedrohte diesen sowie eine zu Hilfe kommende Zeugin (19 Jahre) mit einem Cuttermesser. Das Werkzeug wurde als Beweisgegenstand sichergestellt und dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Weiterhin werden gegen den Beschuldigten entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall, hoher Sachschaden, Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag in Dinklage entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Totalschaden. Gegen 00.45 Uhr prallten an der Kreuzung Quakenbrücker Straße/Bahnhofstraße/Drosteweg/Samskamp die Pkw eines 19-Jährigen aus Dinklage und eines 20-Jährigen aus Dinklage zusammen. Der Pkw des 19-Jährigen prallte anschließend gegen ein Verkehrszeichen, der Pkw des 20-Jährigen stieß so heftig gegen einen Ampelmast, so dass dieser umknickte. Glücklicherweise blieben beide Fahrer sowie die Mitfahrer unverletzt. Da der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholwert von 0,77 Promille), wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie sein Führerschein sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, bei "gelb" gefahren zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Vechta - Kennzeichenmissbrauch Am 09.09.2018, gegen 01:46 Uhr, wurde ein 17-jähriger aus Goldenstedt in der Münsterstraße mit seinem Leichtkraftrad angehalten und kontrolliert, da das hintere Kennzeichen nicht ablesbar war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichenhalterung entsprechend umgebaut worden war. Ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch wurde eingeleitet.

Vechta - Räuberische Erpressung Am Sonntag, gegen 05.15 Uhr, war das 24-jährige Opfer zu Fuß auf dem Weg nach Hause und wurde kurz vor seiner Wohnanschrift an der Straße Am Klapphaken von einer männlichen Person zu Boden gedrückt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer händigte dem unbekannten Täter eine geringe Bargeldmenge aus, woraufhin dieser vom Opfer abließ und sich zu Fuß vom Tatort entfernte. Das Opfer konnte den Täter nicht näher beschreiben, er konnte lediglich sagen, dass sich vermutlich neben dem Täter noch zwei weitere Personen am unmittelbaren Tatort aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

