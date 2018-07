POL-CLP: Lohne - Kradfahrer tödlich verletzt

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Lohne (Landkreis Vechta) wurde ein Kradfahrer tödlich verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 13.30 Uhr ein 29-Jähriger aus Emstek mit seinem Krad die L 848 (Bakumer Straße) von Daren kommend in Richtung Lohne. In Höhe des Ortsteils Bokern-Ost überholte der Kradfahrer einen Lastzug. Nach dem Wiedereinscheren bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein 40-Jähriger aus Twistringen seinen Pkw auf der L 848 verkehrsbedingt anhalten hatte. Der Kradfahrer fuhr auf den Pkw auf. Der Pkw-Fahrer wollte nach links auf ein Privatgelände fahren und musste aufgrund Gegenverkehrs sein Fahrzeug stoppen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 848 blieb bis ca. 16.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle / Polizei Lohne

Telefon: 04471/1860-104 / 04442/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell