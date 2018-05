FW-EN: Alarm der Brandmeldeanlage im Wasserwerk Rohland

Breckerfeld (ots) -

Datum: 03.05.2018/ Uhrzeit: 07:54 Uhr Dauer: 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Wasserwerk Rohland/ Einheiten: Feuerwehr Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Polizei/ (ab) Am Donnerstagmorgen alarmierten die Sirenen um 07:54 Uhr die Feuerwehr Breckerfeld. Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage im Wasserwerk Rohland unterhalb der Ennepetalsperre. Die Feuerwehr rückte mit allen Einheiten aus Breckerfeld, Delle und Zurstraße zur Einsatzstelle aus. Erkundungen im Gebäude ergaben, dass ein Rauchwarnmelder in einem Bereich unterhalb der Maschinenhalle ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Umgebungsbereich wurde ebenfalls kontrolliert. Trotzdem ergaben sich keine weiteren Feststellungen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Brandmeldeanlage wurde anschließend einsatzbereit zurückgeschaltet und das Gebäude vom Einsatzleiter an einen Betriebsmitarbeiter übergeben. Die notwendige Wartung der Anlage übernimmt eine Fachfirma. An dem Einsatz waren insgesamt 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt. Nicht unmittelbar am Einsatz beteiligte Einsatzmittel gingen während des Einsatzes auf dem Parkplatz im Bereich der Einfahrt zum Wasserwerk in Bereitstellung, um bei anderweitigen Einsatzlagen schnell abrücken zu können.

