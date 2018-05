FW-EN: Baum auf Straße

Breckerfeld (ots) -

Datum: 30.04.2018/ Uhrzeit: 15:50 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Kettelbachstraße, Höhe Peddinghausen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße Bericht (cs): Am Montagnachmittag wurden die freiwilligen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz "Baum auf Straße" alarmiert. Im Verlauf der Kettelbachstraße in Höhe der Ortschaft Peddinghausen lag ein Baum quer über der Straße. Die Fahrbahn wurde zunächst in beide Richtungen gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Anschließend wurde der Baum mit einer Motorsäge zerkleinert. Nachdem die Fahrbahn geräumt und gereinigt wurde, konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Der Einsatz endete nach ca. 45 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

