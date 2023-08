Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Seit Freitag acht Einsätze - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke hatte am Wochenende viel zu tun - Mehrere hilflose Personen hinter der Wohnungstür

Herdecke (ots)

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde Freitag um 16:38 Uhr aus dem Veilchenweg gemeldet. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Ein Brandmeldealarm wurde dann um 17:33 Uhr aus einer einem Fitnessstudio an der Mühlenstraße gemeldet. Im Saunabereich konnte keine Feststellung gemacht werden. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Am Samstag wurde ab 14 Uhr die Feuerwache aufgrund der Deutschlandtour (Radrennen) fest besetzt. Vor Einzug des Rennfeldes musste zusammen mit der Polizei der Einmündungsbereich Herdecker Bach, Ecke Ender Talstraße gereinigt werden. Hier befand sich Rollsplit auf der Fahrbahn. Dies hätte für die schnellen Radfahrer gefährlich werden können.

Der Sonntag war dann für die ehrenamtlichen Kräfte sehr anstrengend: Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde um 7:46 Uhr aus der Wetterstraße gemeldet.

Ein Brandmeldealarm aus einer Verkaufsstätte an der Mühlenstraße wurde um 15:10 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte in dem Lagerraum keine Feststellung gemacht werden. Hier kommt es immer wieder zu Fehlalarmen. Die Stadt rechnet die Einsätze gegenüber dem Eigentümer ab.

Eine Tragehilfe musste dann um 16:44 Uhr an der Ender Talstraße für den Rettungsdienst geleistet werden. Eine 102jährige Patientin wurde zum Rettungswagen transportiert.

Ein weiterer Brandmeldealarm aus einem Wohnheim für ältere Menschen wurde um 18:38 Uhr aus dem Millöcker Weg gemeldet. Vor Ort hatten mehrere Rauchmelder im Untergeschoss angeschlagen. Vor Ort wurde festgestellt, dass bei einer 88-jährigen Patientin ein Kleinbrand in der Küche entstanden war. Hier waren Speisen erheblich angebrannt. Die Wohnung wurde entraucht.

In der Nacht zu Montag wurde um 4:01 Uhr wieder eine hilflose Person hinter der Wohnungstür in der Straße Am Schlagbaum gemeldet. Bei Eintreffen war die Tür bereits geöffnet. Die Feuerwehr leistete aber für den Rettungsdienst Tragehilfe.

Dazwischen war das Team der Öffentlichkeitsarbeit mit mehreren Kameraden beim Pro Kid Lauf am Seeweg aktiv. Dort u.a. ein Fahrzeug ausgestellt und Mitgliederwerbung betrieben.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell