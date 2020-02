Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Große Schäden durch Sturmtief "Yulia" - 139 Feuerwehrkräfte eingesetzt

Sprockhövel (ots)

Das Sturmtief "Yulia" richtete ab dem Sonntagvormittag große Schäden in Sprockhövel an. Von 11:30 Uhr bis 21:15 Uhr zählt die Feuerwehr Sprockhövel zwölf Sturmeinsätze und einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, bei dem ein Pkw von der Straße abkam und in einen Graben landete.

Durch die Sturmböen wurden Gebäudeteile abgerissen und weggeweht, der aufgeweichte Boden ermöglichte vielerorts Bäumen das Umkippen samt Wurzelwerk. Telefon- und Stromleitungen sowie Pkw wurden beschädigt, Straßen und Gehwege blockiert, einige Bäume drohten noch auf Wohnhäuser zu fallen. Durch den zeitweise starken Regen musste auch eine Wohnung leergepumpt werden.

Die größte Verwüstung entstand durch einen rund 20 Meter hohen Baum, der in der Hölteregge in ein Mehrfamilienhaus fiel und dabei große Teile des Gebäudes massiv beschädigte. Es gab keine Verletzten. Die Einsatzkräfte waren allein hier vier Stunden gebunden.

Die Einsatzstellen wurden durch durchschnittlich elf Einsatzkräfte abgearbeitet. Insgesamt waren 139 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte eingesetzt.

