FW-EN: Verkehrsunfall mit Lkw - eine Person verletzt (Bildmaterial vorhanden)

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Hiddinghauser Str. / South-Kirkby-Str. ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kleinwagen. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Hattinger Klinik gebracht werden. Die um 12:16 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel streute auslaufende Betriebsstoffe ab und stellte den Brandschutz sicher. "Dieser Unfallhergang hätte auf diesem Straßenabschnitt durch aus mehr Schadenspotential gehabt. Die Fahrerin des Kleinwagens hatte einen Schutzengel. Sie wurde durch uns bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt.", so Max Blasius von der Feuerwehrpressestelle.

Nach 45 Minuten war der Einsatz für die sieben ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte abgeschlossen.

