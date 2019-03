Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: First Responder-Einsatz für die Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Da sich alle verfügbaren Rettungsmittel in anderweitigen Einsätzen befanden, wurde die Feuerwehr Wetter am Freitag, 29. März 2019, zu einem medizinischen Notfall in die Bornstraße gerufen. Bereits drei Minuten nach der Alarmierung um 10:20 Uhr trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein. Hier hatte eine Rettungssanitäterin der DLRG Wetter bereits vorbildlich erste Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Dann versorgte Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr die Patientin weiter bis zum Eintreffen des Notarztes. Nachdem die akut erkrankte Person stabilisiert war, wurde sie mit Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Kräfte der Feuerwehr konnten nach gut dreißig Minuten wieder den Heimweg antreten.

