Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Nächtlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Vor Ort handelte es sich um einen Auffahrunfall zwischen zwei PKW, bei dem sich noch eine verletzte Person in einem der Kraftfahrzeuge befand. Der Fahrer wurde zunächst vom anwesenden Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt und anschließend in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus dem verunfallten PKW geholt und in eine umliegende Klinik transportiert. Während des Einsatzes war die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Abschließend übernahm die Polizei die Einsatzstelle zu weiteren Ermittlungen des Unfallablaufs.

