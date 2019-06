Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Sirenenalarm am Pfingstsonntag.

Gevelsberg (ots)

Am Pfingstsonntag um 13 Uhr ertönten die Sirenen in Gevelsberg. Der Hausnotruf für Senioren hatte einen vermutlichen Zimmerbrand gemeldet. Zuvor hatte eine ältere Dame aus Silschede den Hausnotruf betätigt. Im Hintergrund war wohl ein Rauchmelder zu hören. Die Hauptwache sowie alle drei Löschzüge rückten zum Deichselbach aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kochtopf mit Kartoffeln auf dem eingeschalteten vergessen wurde. Dies führte zu einem leichten Schwelbrand. Der Rauchmelder hatte also bestimmungsgemäß ausgelöst. Die Dame wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Kochtopf wurde samt verbranntem Inhalt ins Freie gebracht. Die Wohnung wurde gelüftet. Einsatzende war um 13:45 Uhr.

