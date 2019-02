Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg fährt zu drei Einsätzen am Samstag

Gevelsberg (ots)

Am Samstag musste die Feuerwehr zu drei Einsätzen im Stadtgebiet fahren. Zunächst rückten die Einsatzkräfte zu einem Flächenbrand auf einem Spielplatz in der Breitenfelderstraße aus. Dort waren ungefähr 300qm Wiese in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell löschen und damit ein weiteres Ausbreiten verhindern. Am späten Abend wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Brandmelder in einer leerstehenden Wohnung gerufen. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Der Melder löste auf Grund eines technischen Fehlers aus und die Einsatzkräfte brauchten nicht tätig werden. In der Nacht zu Sonntag unterstützten dann die Kräfte der Feuerwehr den Rettungsdienst bei einem Transport eines Patienten in Form einer Tragehilfe.

