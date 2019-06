Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kleinkind in Zwangslage

Ennepetal (ots)

Am 15.06.2019 um 21:32 wurde die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal zu einer Wohnung an der Loher Straße alarmiert; dort hatte sich ein Kleinkind seinen Fuß zwischen zwei Metallstreben eines Tisches so unglücklich eingeklemmt, daß die Eltern, wie auch die Besatzung eines Rettungstransportwagen eine Befreiung mit eigenen Mitteln nicht durchführen konnten. Da eine, für das Kind, schonende Befreiung mittels Muskelkraft nicht möglich war, wurde durch die 4 Feuerwehrbeamten vom Hilfeleistungslöschfahrzeug eine akkubetriebene Säbelsäge zur Durchtrennung einer Metallstrebe vorgenommen, dass Kind zeitnah aus seiner misslichen Lage befreit und zur weiteren Versorgung dem anwesenden Rettungsdienst übergeben; dieser Einsatz konnte somit bereits um 21:45 Uhr beendet werden.

