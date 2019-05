Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder

Ennepetal (ots)

Am 31.05.2019 um 09:10 Uhr vernahm ein aufmerksamer Bürger den Warnton eines Rauchmelders aus einem Wohnhaus an der Voerder Straße in Ennepetal und informierte die Feuerwehr. Von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal rückte daraufhin der hauptberufliche Löschzug mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter und dem Rettungstransportwagen aus; unterstützt von zwei Löschfahrzeugen der freiwilligen Löscheinheiten Voerde und Oberbauer. Umfangreiche Erkundungsmaßnahmen am und im Objekt, u.a. von außen mittels Drehleiter, ergaben einen ausgelösten Rauchmelder im Treppenraum im 2. OG des Objektes; jedoch ohne ersichtlichen Auslösegrund, so dass der Einsatz der insgesamt 18 Kräfte, nach Quittierung / Rückstellung des Rauchmelders, um 09:40 Uhr beendet wurde.

