Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspur, Tierrettung, nicht genehmigtes Osterfeuer

Ennepetal (ots)

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Am Samstag den 20.04.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:06 Uhr zu einer Ölspur in die Friedrichstraße alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hydrauliköl handelte weshalb eine Spezialfirma hinzugezogen werden musste. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 13:57 Uhr.

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug rückte um 17:10 Uhr mit 4 Einsatzkräften in die Hinnenbergerstraße aus. Dort hatte ein aufmerksamer Bürger einen verletzten Falke gemeldet. Die Einsatzkräfte nahmen das verletzte Tier mit zur Wache. Der städtische Bereitschaftsdienst brachte das Tier in sichere Obhut.

Um 18:38 Uhr alarmierte die Leitstelle die Löschgruppe Külchen in die Siedlung Heide, dort sollte es sich um ein nicht angemeldetes Osterfeuer handeln. Nach ausgiebiger Erkundung des Einsatzleiters, handelte es sich dabei um ein ordnungsgemäßes Grillfeuer. Der Einsatz für die Löschgruppe Külchen und den 6 Einsatzkräften endete um 19:12 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell