FW-EN: Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 16.04.2019 um 15:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf der Kahlenbecker Str. alarmiert. An der Einsatzstelle befanden sich zwei verunfallte Fahrzeuge. Ein Ersthelfer der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal war ebenfalls vor Ort und leistete erste Hilfe. Die Unfallstelle wurde abgesichert, die verunfallten Personen in Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt, sowie die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Die Einsatzkräfte waren mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, Rettungswagen und Notarzteinsatzwagen vor Ort. Um 16:05 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

