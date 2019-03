FW-EN: Brandmeldealarm, P-Tür

Feuerwehr Ennepetal

Am 15.03.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:30 Uhr zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Da sich auf der Anfahrt herausstellte, dass es ein Fehlalarm war, brauchte die Feuerwehr nicht tätig zu werden. Es waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und 11 Einsatzkräfte im Einsatz. Neun Einsatzkräfte waren noch im Gerätehaus. Der Einsatz endete um 11 :46 Uhr. Um 11:59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brandmeldealarm in Voerde alarmiert. Nach kurzer Erkundung stellte sich heraus, das der Brandmelder durch Kochdämpfe ausgelöst wurde. Somit brauchte die Feuerwehr nicht tätig zu werden. Es waren ein Kommandowagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Im Gerätehaus waren sieben Einsatzkräfte in Bereitschaft. Der Einsatz endete um 12:17 Uhr.Um 13:49 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter und sieben Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 14:25 Uhr.

