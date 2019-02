FW-EN: Ölspur

Feuerwehr Ennepetal

Am 15.02.2019 um 13:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur in die Gasstraße alarmiert. Eingesetzt war die hauptamtliche Wache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften. An der Einsatzstelle wurde der betroffene Bereich mit Bindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Der Einsatz endete um 13:40 Uhr.

