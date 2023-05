Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Hattinger Feuerwehr mehrfach im Einsatz

Hattingen (ots)

Gestern und heute hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Aufgabengebiete der Feuerwehr sehr vielfältig sind.

Am Freitag (26.05) wurde der Löschzug Niederwenigern zusammen mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zur Ruhr alarmiert. Ein Hund befand sich im Wasser und schaffte es aus eigener Kraft nicht an Land.

Der Einsatz der Rettungskräfte war dann doch nicht mehr erforderlich da der Vierbeiner es doch eigenständig aus dem Wasser geschafft hatte.

Direkt im Anschluss ging es für den Löschzug Nord, zusammen mit den hauptamtlichen Kräften nach Holthausen.

Dort sollte eine Person unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt sein. Zum Glück brauchte die Feuerwehr nicht tätig werden da der Mann bereits vorher aus seiner Zwangslage befreit wurde.

Kurz vor Mitternacht ist der Löschzug Nord erneut mit dem Löschzug der Hauptwache ausgerückt. Aufmerksame Nachbarn hatten den Warnton des Rauchmelders gehört und die Feuerwehr alarmiert.

Ursache für die Verrauchung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Blankenstein war angebranntes Essen im Backofen. Der Bewohner befand sich noch in der Wohnung und wurde vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Essen wurde aus dem Backofen entfernt und in der Spüle abgelöscht.

Nach einer Belüftung der Wohnung konnte der halbstündige Einsatz wieder beendet werden.

Am Samstagmorgen rückte die Drehleiter nach Welper aus. Hier unterstützten die Kräfte den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus dem Gebäude. Hierzu kam eine spezielle Vorrichtung am Korb der Drehleiter zum Einsatz über den der Patient schonend zu Boden transportiert wurde und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter / Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell