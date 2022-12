Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Varel (ots)

Am Montag, 12.12.2022, in der Zeit zwischen 09:00 und 14:30 Uhr, wurde ein, in der Breslauer Straße geparkter Pkw, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

