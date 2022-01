Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Verursacher meldet sich bei der Polizei, die den Geschädigten sucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.01. erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich am 05.01.2021 zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr ereignet haben soll.

Der Verursacher meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Transporter in der Norfolkstraße in Höhe der Hausnummer 12 ein Fahrzeug beschädigt habe. Nähere Angaben können nicht angegeben werden.

Die Polizei bittet den Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall angeben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

