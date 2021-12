Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs in Jever - Zeugen gesucht

Jever (ots)

Am Montag, den 06.12.2021, stellte ein 72-jähriger Jeveraner sein Pedelec in der Zeit von 15:13 bis 15:17 Uhr unverschlossen unmittelbar vor einer Buchhandlung am Kirchplatz ab. Während der 72-Jährige sich kurzzeitig in der Buchhandlung aufhielt, entwendeten bislang unbekannte Täter das Pedelec, mitsamt eines neongelb überzogenen Helms und Handschuhen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

