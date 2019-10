Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Radfahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochnachmittag, 09.10.2019, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 15:20 Uhr die Bremer Straße in Richtung Grenzstraße. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr zeitgleich mit ihrem PKW die Mitscherlichstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Kreuzung Bremer Straße/Mitscherlichstraße, missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrzeugführerin, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam und die Radfahrerin verletzt wurde. Am PKW und am Fahrrad entstanden jeweils Sachschäden.

