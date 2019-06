Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Teamarbeit: Ausgebildete Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater führen gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Fahrradregistrierungen durch

wilhelmshaven. Am Mittwoch, 05.06.2019, bietet die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zusammen mit den Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberatern für Senioren, in der Störtebekerstraße Fahrradregistrierungen an.

In Höhe des Präventionsbüros des Vereins zur Förderung kommunaler Prävention (VKP) Wilhelmshaven, wird in der Zeit von 09.30 - 12.00 Uhr die Anlaufstelle zu finden sein.

"Wir hoffen auf eine gute Resonanz und heißen alle Zweiradbesitzer herzlich willkommen!" so Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion, die sich über die tatkräftige Unterstützung der ausgebildeten Seniorensicherheitsberater freut!

"Jeder, der im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wohnt, d.h. in der Stadt Wilhelmshaven, im gesamten Landkreis Friesland sowie auf Wangerooge, kann sein Fahrrad kostenlos durch uns registrieren lassen, damit es nach einem Diebstahl schneller gefunden und zugeordnet werden kann", erklärt Reents die Bedeutung dieser Registrierung und ergänzt, dass es keinen Unterschied macht, ob man ein neues oder gebrauchtes Fahrrad registrieren lassen möchte.

Nähere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-wilhelmshaven.de (Fahrradpass-App gegen Langfinger).

