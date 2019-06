POL-WHV: Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Geschwindigkeitsmessungen im Baustellenbereich beim Klinikum mit erschreckenden Ergebnissen: 93 km/h im 30er-Bereich

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Geschwindigkeitsmessungen im Baustellenbereich beim Klinikum mit erschreckenden Ergebnissen: 93 km/h im 30er-Bereich

Wilhelmshaven

wilhelmshaven. Seit Monaten ist die Baustelle beim Klinikum Wilhelmshaven an der Friedrich-Paffrath-Straße eingerichtet, mit Hochdruck wird an der dortigen Verkehrsführung gearbeitet.

Es werden Ersatzspuren geschaffen, der Boden ausgetauscht und dabei auch die Verkehrsführung vollständig verändert.

Für diese Bauarbeiten ist es erforderlich, dass die Straße immer wieder kurzfristig von den Arbeitern befahren, begangen oder gequert werden muss. Wird z.B. Material angeliefert, stehen LKW auf der Straße und müssen dort mit Radladern oder Kranen entladen werden, was eine Verkehrsbeeinträchtigung und mögliche Gefahrenstellen zur Folge haben können.

Seit Ende Mai ist zum Schutz der Arbeiter und des Verkehrs auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde im Bereich des Klinikums die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt worden.

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland stellte bei ihren ersten Beobachtungen fest, dass die Geschwindigkeit oft nicht eingehalten wird, Gesprächen mit den Mitarbeitern der dort tätigen Firmen bestätigten den Eindruck.

In der letzten Woche und am heutigen Vormittag (03.06.2019) führten Kräfte der Verfügungseinheit Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamten überprüften die dort fahrenden Fahrzeuge und machten erschreckende Feststellungen.

Anfang letzter Woche wurden in Richtung Norden in zwei Stunden 178, am Dienstag in Richtung Süden in dreieinhalb Stunden Messzeit 310 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet.

Dabei wurden die Messgeräte so eingestellt, dass die Fotos erst bei gemessenen 44 km/h ausgelöst wurden.

Am heutigen Vormittag lagen die beiden traurigen Spitzenreiter bei 78 und 93 km/h.

"Es geht uns nicht darum, aus den Bußgeldern Einnahmen zu generieren" betont Andreas Kreye, Leiter der Verfügungseinheit, die Motivation der Polizei, die ein sicheres Miteinander von Verkehr und Bauarbeiten erreichen möchte.

"Sollte dieses nicht gelingen, bleibt zum Schutz der Arbeiter nur die Vollsperrung der Friedrich-Paffrath-Straße, was verheerende Auswirkungen auf die ganze Stadt hätte."

Um die Sperrung zu verhindern, bemüht sich die Polizeiinspektion im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit durch die erfolgten und kommenden Geschwindigkeitsmessungen das Geschwindigkeitsniveau zu senken!

