Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Brems- und Gaspedal verwechselt, drei leicht verletzte Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 09.04.2019, kam es auf der Ebertstraße, Höhe Deichstraße gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger bog von der Deichstraße nach links in die Ebertstraße ein und übersah offenbar einen von rechts kommenden Pkw Opel, in dem zwei 25- und 33-jährige Frauen saßen. Anschließend verwechselte der ältere Herr offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen Pkw Daimler und gegen Laternenmast, der auf den Gehweg umstürzte. Alle drei Pkw-Insassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 1.000 EURO.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell