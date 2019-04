Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Am Sonntagnachmittag verzierte ein 30-jähriger Mann aus Wilhelmshaven die Flutmauer unterhalb des Alten Kurhauses in Dangast mit dunklen Schriftzügen. Aufgrund einer vorhandenen Beschreibung konnte die flüchtige Person namhaft gemacht werden. Der Wilhelmshavener muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

