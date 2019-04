Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - In der Nacht vom 30.03. auf den 31.03.19, zwischen 22.00 Uhr und 05.50 Uhr, wurden in Zetel, Altmühlweg, an einem dort geparkten Mazda alle vier Reifen und ein Heckspoiler von einem noch unbekanntem Täter beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer: 04451-9230.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell