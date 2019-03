Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Mülleimers in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend gegen 23.25 Uhr geriet in der Hilgenholter Straße an einer Bushaltestelle ein aufgehängter Mülleimer aus unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bockhorn löschte den Brand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell