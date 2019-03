Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt - Beamten leiten Ermittlungsverfahren gegen 55-jährigen ein - Polizei lobt couragiertes Verhalten der Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven erhielt am Mittwoch, den 20.03.2019, gegen 21.22 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen den Hinweis auf eine männliche und augenscheinlich alkoholisierte Person, die soeben mit ihrem Pkw von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße in Richtung Voslapp gefahren sei. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein und erhielten im Rahmen dieser die Mitteilung, dass der gesuchte Pkw in der Flutstraße verunfallt ist. Am Unfallort angekommen trafen die Beamten auf den gesuchten Fahrer und mehrere Zeugen. Die Zeugen gaben an, dass sie aus ihrer Wohnung heraus einen lauten Knall gehört und aus dem Fenster schauend den Fahrzeugführer dabei beobachtet hätten, wie dieser in seinem Pkw sitzend versucht habe, einzuparken. Alle Zeugen begaben sich daraufhin nach draußen zu dem Fahrzeugführer, bei dem es sich um einen 55-jährigen Wilhelmshavener handelt. Unter den am Unfallort anwesenden Zeugen befand sich auch der Meldende, der dem alkoholisierten Fahrzeugführer nach dem Anruf bei der Polizei mit seinem Pkw gefolgt war und am Unfallort angekommen beobachten konnte, wie der 55-jährige beim Einparken rückwärts gegen eine Straßenlaterne fuhr. Der Pkw wurde dabei im Heckbereich erheblich beschädigt. Der 55-jährige, bei dem die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellten, zeigte sich bei der Sachverhaltsaufnahme uneinsichtig, unkooperativ und verweigerte die Durchführung eines Atemalkoholtestes. Aufgrund der Alkoholisierung und der Verursachung des Unfalles leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Da der Wilhelmshavener zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde weiterhin ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. "Die aufmerksamen Zeugen haben alle genau richtig und couragiert reagiert. Sie haben überlegt gehandelt, Verantwortung übernommen und uns sofort alarmiert", lobt Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, das Verhalten der Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell