Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - Aufmerksame Zeugen und intensive Ermittlungsarbeit führen zur Zuordnung

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am Sonntagnachmittag, den 03.03.19, meldeten Zeugen einen in der Posener Straße auffällig fahrenden Pkw, der daraufhin von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert werden konnte. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf einen 86-jährigen Wilhelmshavener und stellten bei der Inaugenscheinnahme seines Pkw "frische" Beschädigungen im Bereich der gesamten linken Fahrzeugseite fest, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten. Weitere Auffälligkeiten konnten bei der Kontrolle nicht wahrgenommen werden. Auf die augenscheinlich neuen Schäden hin befragt, konnte sich der Fahrzeugführer diese nicht erklären. Er gab lediglich an, von einem Besuch aus dem Maadebogen zu kommen. Die intensiven Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariates der Polizei Wilhelmshaven führten nun zum Erfolg: Demnach konnten die Schäden einer angezeigten Verkehrsunfallflucht in der Sven-Hedin-Straße zugeordnet werden, die am 04.03.19 angezeigt worden war. Der dort geparkte Pkw war im Laufe des Wochenendes durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer auf der linken Fahrzeugseite stark beschädigt worden. Ein Abgleich der Zeugenaussagen, die Angaben des 86-jährigen Fahrzeugführers und eine Gegenüberstellung der Fahrzeuge konnten zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, der außerdem die Bedeutung von Zeugenaussagen abermals unter Beweis stellt. Denn auch dieser Fall zeigt: Jeder Hinweis ist wichtig und kann, wie in diesem Fall, zur Aufklärung einer Straftat beitragen und der Geschädigte einer Unfallflucht bleibt nicht auf dem finanziellen Schaden sitzen.

