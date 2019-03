Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - drei verletzte Personen, zweimal Fahrrad beteiligt und ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagmittag, 11.03.2019, befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler gegen 12:30 Uhr die Bordumstraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Bordumstraße/Börsenstraße übersah er die von links kommende bevorrechtigte 35-jährige Radfahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam und die Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Etwa eine Stunde später kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Eine 78-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Friedenstraße in östliche Richtung. An der Einmündung Freiligrathstraße übersah sie den von rechts kommenden 16-jährigen Fahrradfahrer, der allerdings auf der falschen Straßenseite fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr kam es auf der Gökerstraße zu einem weiteren Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 73-jährige Fahrerin eines Pkw VW, ein 59-Jähriger und eine 34-jährige, beides Fahrzeugführer eines Opel, befuhren die Gökerstraße in genannter Reihenfolge in Richtung Norden. Die 73-Jährige musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen und in der Folge fuhr die 34-Jährige mit ihrem Pkw auf den ebenfalls abbremsenden Pkw des 59-Jährigen auf, so dass alle Fahrzeuge zusammengeschoben wurden.

