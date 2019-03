Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer großen Menge Dieselkraftstoff in Schortens - Täter kamen mit etwa 1.200 Litern Kraftstoff davon - Polizei bittet im Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Unbekannte Täter machten sich im Zeitraum vom 06.03.2019, 21.00 Uhr bis 07.03.2019, 05.30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Oldenburger Straße an einer Pumpstation für Baustellenfahrzeuge zu schaffen und konnten dabei etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff erbeuten. Zusätzlich saugten die Unbekannte noch weitere ca. 200 Liter Dieselkraftstoff von einem Bagger ab und brachen einen Baucontainer auf. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461/918790.

