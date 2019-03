Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Schortens - es blieb beim Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Als am Donnerstagnachmittag, 07.03.2019, ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der B 210 in Höhe Olympiastraße gegen 16:45 Uhr verkehrsbedingt anhalten und warten musste, erkannte dieses eine nachfolgende 32-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden.

