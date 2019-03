Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Wilhelmshaven - In allen Fällen hebelten die Täter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten im Totenweg in der Zeit vom 27.02.-06.03. die Terrassentür einer Gartenlaube auf und entwendeten u.a. diverse Elektronikgeräte.

In der Posener Straße hebelten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 06.03.2019, in der Posener Straße die Eingangstür eines Geschäftes auf und entwendeten u.a. Spielzeug und eine Registrierkasse, die jedoch in Tatortnähe aufgefunden werden konnte. In der gleichen Straße wurde auch in der Nacht versucht, in eine Buchhandlung einzudringen. Auch dort wurde gehebelt, es blieb jedoch beim Versuch, die Täter kamen nicht in das Objekt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell