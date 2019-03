Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Zetel - Beamten untersagen Weiterfahrt

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Dienstagabend, 05.03.2019, stoppte eine Polizeistreife gegen 19:00 Uhr den Fahrer eines Pkw Opel, der auf der Röbendiekenstraße in Zetel unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-jährige Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zwar wurde die Durchführung eines Drogenvortestes abgelehnt, dennoch wurde bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, da sich eindeutige körperliche Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung feststellen ließen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann vorläufig untersagt. Ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Rauschmitteleinwirkung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Ermittlungen dauern an.

