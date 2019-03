Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Jever - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall, der sich im Laufe des 20.02.2019 ereignet hat. Demnach parkte eine Frau ihren roten Kleinwagen der Marke Toyota, Typ Starlet, auf einem Parkplatz an der Straße Kostverloren in Jever. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken erheblich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

