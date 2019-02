Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gleich zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagmittag, 25.02.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 13:20 Uhr im Banter Weg einen Pkw VW. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch die Ausrede, dass er doch lediglich eine kurze Strecke mit dem Fahrzeug zurückgelegt habe, ließen die Beamten nicht gelten, so dass gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Gegen 14 Uhr kontrollierten Beamte einen Pkw, der im Heinrich-Heine-Ring unterwegs war. Die in dem Fahrzeug sitzende 72-Jährige hatte auch keine Fahrerlaubnis, so dass auch in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

