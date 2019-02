Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven mit der Folge verletzter Radfahrer

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am Montagabend, 25.02.2019, den Mühlenweg in Fahrtrichtung Westen. Beim Überqueren der Freiligrathstraße übersah sie gegen 18:20 Uhr den auf dem Fahrradweg von rechts kommenden 84-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 84-Jährige schwer verletzt wurde.

Bereits am Vormittag kam es auch zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Eine 76-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Siebethsburger Straße in südliche Richtung. Gegen 10:40 Uhr bog sie nach links in die Bismarckstraße ein und übersah einen ihr entgegenkommenden, 75-jährigen Radfahrer, der die Bismarckstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 75-Jährige leicht verletzt wurde.

