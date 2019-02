Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Am Unfallort lag eine metallicfarbene Spiegelkappe - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Freitagvormittag, 22.02.2019, wurde in der Zeit von 09:30 - 11:00 Uhr ein auf dem Parkstreifen der Gökerstraße, in Höhe Hausnummer 128/130 ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw Nissan beschädigt.

An dem Fahrzeug Nissan wurde die gesamte Fahrerseite zerkratzt und eingedellt, so dass die Polizei Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Bei der Anzeigenerstattung wurde eine am Unfallort aufgefundene metallicfarbige Spiegelkappe in blau abgegeben. Anschlussermittlungen haben ergeben, dass diese einem Pkw des Herstellers Mitsubishi Lancer zuzuordnen ist und der auf der gesamten rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein müsste.

Da die Gökerstraße an einem Freitagvormittag stark frequentiert wird, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall gesehen haben bzw. zum Unfallverursacher oder zum flüchtenden und damit beschädigten Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell