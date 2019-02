Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrzeugführerin übersah das Rotlicht, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen kam

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Eine 40-Jährige befuhr am Sonntagabend, 24.02.2019, gegen 20:55 Uhr mit ihrem PKW Renault die Peterstraße in Fahrtrichtung Westen. Zu dieser Zeit befuhr ein 56-Jähriger mit seinem PKW Honda die Werftstraße in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung Peterstraße/Werftstraße übersah die 40-Jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den auf der Peterstraße fahrenden Verkehr, so dass sie in den Kreuzungsbereich einfuhr und dort mit dem von rechts kommenden Pkw Honda zusammenstieß.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.000 EURO. Die 30-jährige Beifahrerin im Renault und der 56-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

