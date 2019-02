Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel Zeitraum: 15.02. bis 17.02.2019

Wilhelmshaven (ots)

Varel - versuchter Einbruch in Kleingarten, Zeugen gesucht Am vergangenen Freitag, 15.02.2019, wurde ein versuchter Einbruch in eine Gartenhütte in der Kleingartenkolonie Grashof, Varel, zur Anzeige gebracht. In einem nicht klar zu benennenen Zeitraum schlug ein bislang unbekannter Täter die Fenster der Hütte ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung setzen.

Varel - Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht Am Freitagvormittag beschädigten bislang unbekannte Täter den Lack mehrerer am Fahrbahnrand der Stettiner Straße abgestellter Pkw. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht Am Freitagmittag wurde auf dem Kundenparkplatz des BAUDI-Baumarktes in Varel, Bürgermeister-Heidenreich-Straße, ein Pkw im Bereich der Beifahrerseite unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel mitzuteilen. Vorrangig sollte sich aber der Unfallverursacher zu erkennen geben, damit der entstandene Schaden reguliert werden kann.

Varel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 16.02.2019, befuhr ein 28-jähriger aus Varel mit seinem Fahrrad die Bürgermeister-Heidenreich-Straße und kam aufgrund seiner Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel vom rechten Weg ab und prallte gegen einen Ampelmast. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Nach der Entnahme einer Blutprobe erwartet den jungen Mann nun ein Strafverfahren.

Varel - Einbruch in ein Tierwarengeschäft, Zeugen gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter in ein Tierwarengeschäft in der Obernstraße in Varel eingebrochen und diverses Diebesgut erlangt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell