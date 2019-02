Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Zetel - drei Personen verletzt

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Donnerstagvormittag, 14.02.2019, fuhr ein 81-Jähriger aus Friedeburg gegen 10.00 Uhr mit seinem PKW VW Golf von einem Parkplatz an der Neuenburger Straße auf die durchgehende Fahrbahn ohne eine von links kommende bevorrechtigte 62-Jährige aus Zetel in ihrem PKW Skoda zu beachten. Die 62-Jährige wurde bei dem seitlichen Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Am Dienstagvormittag, 12.02.2019, kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer, bei dem beide Beteiligten verletzt werden. In der Bahnhofstraße übersah ein 82-Jähriger Fußgänger eine 56-Jährige Radfahrerin, die sich ebenfalls auf dem auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg befand. Es kam zum Zusammenstoß beider aus Zetel kommender Personen, wodurch diese stürzten. Die 56-Jährige wurde schwer, der 82-Jährige leicht verletzt.

