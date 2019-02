Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - zwei Verletzte

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagnachmittag, 14.02.2019, wollte ein 53-Jähriger aus Varel gegen 17.25 Uhr seinem PKW Opel am Tennisplatz ausparken und übersah den PKW eines 66-Jährigen aus Varel. Bei dem Zusammenstoß wurden der 66-Jährige und eine 19-jährige Insassin aus Wardenburg in dem Opel leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell