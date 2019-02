Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrfache Geschwindigkeitsüberschreitung eines 24-Jährigen in Wilhelmshaven beginnend, endet mit einer Verkehrskontrolle in Jever

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven und Jever. Am späten Mittwochabend, 13.02.2019, war im Stadtgebiet eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung unterwegs. Gegen 23:45 Uhr fuhr unmittelbar vor den Beamten auf der Bismarckstraße in Höhe der Schaarreihe ein Pkw BMW in Fahrtrichtung stadtauswärts. Kurz vor dem Ortsausgang beschleunigte dieser bereits auf ungefähr 90 km/h und anschließend immer weiter. Zeitweise war das Fahrzeug über 120 km/h unterwegs.

In Höhe eines Baumarktes an der Oldenburger Straße konnte die Funkstreifenwagenbesatzung zu dem BMW aufschließen und fuhren diesem bis zum Anfang der B 210 hinterher.

Auf der B210 beschleunigte der Fahrzeugführer den BMW teilweise auf 180 bis 190 km/h, so dass der Pkw schließlich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever angehalten und kontrolliert werden konnte.

Die Beamten führten mit dem 24-jährigen Wilhelmshavener ein sogenanntes erzieherisches Gespräch, das Ordnungswidrigkeitenverfahren dauert noch an.

