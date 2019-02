Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter schneiden in zwei Nächten Maschendrahtzaun bei einem Baumarkt auf - Polizei vermutet Vorbereitungshandlung für Diebstähle - Polizei bittet um Aufmerksamkeit und um Hinweise aus der Bevölkerung

Wilhelmshaven (ots)

sande. In der Nacht zum Donnerstag, 14.02. und in der Nacht zum Freitag, 15.02.2019, schnitten bislang unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun eines Baumarktes in Sande auf.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter den Zaun aufschnitten, um dort deponiertes Diebesgut abzutransportieren oder den Diebstahl von baumarkttypischen Gegenständen vorzubereiten.

Zeugen, die in den letzten beiden Nächten Verdächtiges bemerkt haben oder in der nächsten Zeit Auffälliges beobachten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

