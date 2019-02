POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Jever Am Samstagabend, gg. 19:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Jever an der Einmündung Mühlenstraße/Anton-Günther-Straße Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Mühlenstraße stadtauswärts, während eine 55-jährige Pkw-Fahrerin entgegenkam und nach links in die Anton-Günther-Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Ob der 55-Jährige das Rotlicht missachtete oder die 37-Jährige den Entgegenkommenden übersah, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Gegen beide Fz.-Führer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Verkehrsunfallflucht in Sande In dem Tatzeitraum, Freitag, 17:45 Uhr - 18:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW Tiguan, der ordnungsgemäß auf dem Gelände des NordWest Krankenhauses, unweit des provisorischen Haupteinganges, abgestellt wurde, am vorderen linken Kotflügel, beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich jemand, der seinen Pkw ein -bzw. ausgeparkt hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht in Jever In dem Tatzeitraum, Donnerstag, 22:20 Uhr - Freitag, 12:45 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes, der von dem Kino in Jever abgestellt wurde, vorne rechts am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich jemand, der seinen Pkw ein -bzw. ausgeparkt hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Versuchter Einbruchdiebstahl in Mariengymnasium in Jever Tatzeit: Freitag, 17:00 Uhr - Samstag, 08:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein unbekannter Täter in das Mariengymnasium in Jever, indem er ein Kellerfenster einschlug und dieses öffnete. Ob etwas entwendet wurde, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag in dem Bereich der Straße "Terrasse" verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

