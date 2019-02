Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Unfallzeugin gesucht ! Am Donnerstag, 07.02.19, kam es gg. 06.30 Uhr in Schortens an der Kreuzung Ladestr./Jeversche Str. vor dem dortigen Bahnhof zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Beim Überqueren der Fahrbahn während der Grünphase wurde ein 12jähriges Mädchen von einem abbiegenden PKW angefahren und verletzt. Diesem Mädchen kam eine Frau mit einem Fahrrad zu Hilfe. Diese Frau, die möglicherweise auch Angaben zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell