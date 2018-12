POL-WHV: Gemeinsam auf Streife in Varel - Präsenzstreifen in der Innenstadt (FOTO)- Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Varel fortgesetzt

v.l.: Holger Bohmhuis (Ordnungsamt der Stadt Varel), Thorge Zwick und Rainer Schönborn (Polizei Varel), Nils Pannemann Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Samstagvormittag, 08.12.2018, führte das Ordnungsamt der Stadt Varel zusammen mit der Polizei Varel im Rahmen der im Jahre 2012 geschlossenen Sicherheitspartnerschaft eine Fußstreife in der Vareler Innenstadt und im Bereich des Weihnachtsmarktes durch.

Diese Streifen finden verstärkt in der Vorweihnachtszeit sowie in unregelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt statt.

"Neben der Ahnung der stets wiederkehrenden Verstöße, wie zum Beispiel Fahrradfahren in der Fußgängerzone und widerrechtliches Parken, kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch" so Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariats Varel und ergänzt, diese Präsenzstreifen auch in 2019 fortsetzen zu wollen.

